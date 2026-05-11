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Munich Re mit rückläufigen Preisen in April-Erneuerung

12.05.26 07:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
480,00 EUR -20,40 EUR -4,08%
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DOW JONES--Die Munich Re hat in der Erneuerungsrunde zum 1. April 2026 erneut einen Preisrückgang hinnehmen müssen. Insgesamt sank das Preisniveau für das Portfolio des Rückversicherers risikoadjustiert um 3,1 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das gezeichnete Geschäftsvolumen in der April-Erneuerung sank um 18,5 Prozent. Es sei konsequent Geschäft nicht erneuert oder gezeichnet worden, das nicht den erforderlichen Preisen und Bedingungen entsprach. Zum April wurde vor allem Geschäft mit den Schwerpunkten Japan und Indien gezeichnet.

Für die nächste Erneuerungsrunde im Juli rechnet der Konzern mit einem Marktumfeld, in dem trotz des momentanen Marktdrucks das nach wie vor gute Preisniveau und die Verbesserungen in den Vertragsbedingungen weitgehend gehalten werden können.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
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11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

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