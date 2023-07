Munich Re: Naturkatstrophenschäden über Zehnjahresschnitt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schäden aus Naturkatastrophen haben im ersten Halbjahr trotz eines leichten Rückgangs zum Vorjahr über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre gelegen. Wie der Rückversicherer Munich Re mitteilte, lag der Gesamtschaden in den ersten sechs Monaten 2023 bei 110 Milliarden US-Dollar nach 120 Milliarden im Vorjahr. Der versicherte Schaden sank auf 43 von 47 Milliarden Dollar.

Der mit Abstand größte Einzelschaden war das Erdbeben in der Türkei und Syrien mit 40 Milliarden Dollar. Allerdings war der versicherte Anteil mit lediglich 5 Milliarden Dollar gering.

Dagegen richteten schwere Gewitter mit Tornados und Hagel in den USA versicherte Schäden in Höhe von über 25 Milliarden Dollar an. Der Gesamtschaden lag bei 35 Milliarden Dollar. Teuerstes Einzelereignis war eine Gewitterserie in Texas mit versicherten Schäden von 7 Milliarden Dollar. Weitere große Schadensereignisse waren Überflutungen in Neuseeland und in Norditalien.

"Die Folgen des Klimawandels beeinflussen unser Leben immer stärker", sagte Munich-Re-Chefklimatologe Ernst Rauch laut Mitteilung. "Das Jahr 2023 war schon in der ersten Jahreshälfte geprägt von Rekordtemperaturen in vielen Regionen der Welt". Wie 2016 spiele auch 2023 das Klimaphänomen El Niño eine Rolle. Während einer El-Niño-Phase sei die Hurrikan-Aktivität im Nordatlantik üblicherweise gedämpft, heißt es in dem Bericht. Allerdings erhöhe die außergewöhnlich hohe Wassertemperatur die Wahrscheinlichkeit, dass in der Hauptphase der Wirbelsturm-Saison ab August doch mehr Stürme entstehen.

