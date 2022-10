Munich Re: Rückversicherungschef Jeworrek geht - Blunck wird Nachfolger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) geht eine Ära zu Ende: Der langjährige Chef des Rückversicherungsgeschäfts, Torsten Jeworrek, verlasse den Vorstand zum Jahresende auf eigenen Wunsch, teilte der Dax-Konzern (DAX 40) am Donnerstag in München mit. Nachfolger des 61-Jährigen wird ab 1. Januar 2023 sein Vorstandskollege Thomas Blunck (57), der dem Führungsgremium seit 2005 angehört. "Torsten Jeworrek hat Außerordentliches für unser Unternehmen geleistet", sagte Vorstandschef Joachim Wenning laut Mitteilung. Der im heutigen Sachsen-Anhalt geborene Mathematiker Jeworrek hatte 1990 nach dem Fall der Mauer bei der Munich Re angefangen. Im Jahr 2003 stieg er in den Vorstand auf.

Außerdem berief der Aufsichtsrat am Donnerstag zwei Frauen neu in den Vorstand: Clarisse Kopff (49) übernimmt ab 1. Dezember die Leitung des Sachversicherunggeschäfts in Europa und Lateinamerika. Bisher ist sie Chefin der Allianz-Kreditversicherungstochter (Allianz) Allianz Trade. Ihr zweites neues Vorstandsmitglied holt die Munich Re aus dem eigenen Haus: Die gebürtige Südafrikanerin Mari-Lizette Malherbe (38) leitet ab 1. Januar die Lebens- und Kranken-Rückversicherung, die bisher von Blunck geführt wird. Bisher verantwortet sie in diesem Geschäftsbereich die Regionen Europa und Lateinamerika./stw/mis