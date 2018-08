Munich Re: Stabile Preisentwicklung bei hoher Kapazität

Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)-- Die Preise im Rückversicherungsgeschäft kommen nicht so recht vom Fleck. Wie der weltgrößte Rückversicherer Munich Re mitteilte, haben sich bei der Preiserneuerungsrunde zum 1. Juli die bei vorherigen Erneuerungsterminen zu beobachtenden Entwicklungen fortgesetzt. In den von Naturkatastrophen betroffenen Märkten - insbesondere der Karibik - seien die Preise gestiegen. Ansonsten sei die Preisentwicklung stabil bei nach wie vor hoher Kapazität im Markt.

Ohne den Effekt aus gestiegenen Zinsen erhöhten sich die Preise in der gesamten Juli-Erneuerungsrunde um 0,9 Prozent. Das Geschäft weitete die Munich Re dabei kräftig aus: Das Prämienvolumen stieg um 42 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro. Der starke Anstieg sei größtenteils auf einen großvolumigen Vertrag in Australien und den profitablen Ausbau mit Rückversicherungsquoten in den USA zurückzuführen.

Für die Munich Re stand zum 1. Juli ein Vorjahresgeschäftsvolumen von rund 2,3 Milliarden Euro zur Erneuerung an. 27 Prozent davon stammen aus Nordamerika, 15 Prozent aus Lateinamerika und 14 Prozent aus Australien.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2018 03:36 ET (07:36 GMT)