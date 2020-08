Munich Re steigert in Juli-Erneuerung Volumen und Preise

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re hat in der zum 1. Juli anstehenden Erneuerungsrunde der Rückversicherungsverträge von dem verbesserten Umfeld für die Branche profitiert. Wie der DAX-Konzern mit den Zahlen zum zweiten Quartal mitteilte, steigerte er das gezeichnete Geschäftsvolumen um 8,3 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Das gesamte Preisniveau für das Portfolio von Munich Re erhöhte sich um 2,8 Prozent.

Deutlich stiegen die Preise in Regionen und Sparten mit hoher Schadenerfahrung, etwa für Naturkatastrophendeckungen in Nordamerika oder in der Karibik. Aber auch in anderen Regionen legten die Preise leicht zu.

Der Konzern geht davon aus, dass sich das Marktumfeld in der nächsten großen Erneuerungsrunde im Januar im Vorjahresvergleich weiter verbessert.

