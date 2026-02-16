DAX24.858 +0,2%Est505.990 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,2%Nas22.361 -0,8%Bitcoin56.710 -2,5%Euro1,1814 -0,3%Öl67,65 -1,4%Gold4.870 -2,5%
Munich-Re-Tochter Ergo baut 1.000 Stellen bis 2030 ab

17.02.26 15:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
538,20 EUR 5,20 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Ergo Deutschland will in den nächsten Jahren etwa 1.000 Stellen streichen. Bis 2030 sollen bei der Munich-Re-Tochter in Deutschland 200 Stellen pro Jahr wegfallen, wie ein Ergo-Sprecher zu Dow Jones Newswires sagte. Der Abbau basiere auf Freiwilligkeit, man wolle die natürliche Fluktuation, Altersteilzeitregelungen und Abfindungen nutzen. "Niemand verlässt das Unternehmen gegen seinen Willen", so der Sprecher. Ergo Deutschland beschäftigt etwa 15.000 Mitarbeiter.

Man habe sich mit den Sozialpartnern entsprechend geeinigt, sagte der Sprecher weiter. Im Rahmen des laufenden Strategieprogramms seien betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen aber ausgeschlossen.

Zudem baue Ergo einen eigene "Reskilling Academy" auf. Damit wolle man Mitarbeiter qualifizieren, deren Aufgaben im Zuge des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz wegfallen. Für das Programm seien 500 Mitarbeiter vorgesehen.

"Auch wenn Ergo höhere Gewinne schreibt als noch vor einigen Jahren, können wir hier nicht stehen bleiben und unsere Augen vor den technologischen Entwicklungen verschließen", sagte Ergo-Personalchefin Lena Lindemann dem Handelsblatt. Durch den verstärkten Einsatz von KI würden "bestimmte Funktionen künftig weniger gebraucht werden".

Der Mutterkonzern Munich Re hatte im Dezember angekündigt, im Rahmen seiner neuen Strategie bis 2030 konzernweit 600 Millionen Euro einzusparen. Die Munich Re will damit inflationsbedingten Kostensteigerungen entgegenwirken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 09:56 ET (14:56 GMT)

