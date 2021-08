Munich Re trotz Hochwasser- und Corona-Belastungen auf Kurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re ist nach dem zweiten Quartal auf Kurs. Der DAX-Konzern steigerte seinen Gewinn dank einer deutlich geringeren Großschadensbelastung. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte der Rückversicherer, auch wenn die Belastungen im Zusammenhang mit Corona höher ausfallen als erwartet und sich die Juli-Hochwasser im Ergebnis niederschlagen werden.

Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn auf 1,1 Milliarden Euro von 579 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern bereits im Juli vorläufig bekanntgegeben hatte. Das operative Ergebnis legte auf 1,55 Milliarden von 755 Millionen Euro zu, wie aus den vollständigen Zahlen hervorgeht. Die Bruttoprämien stiegen um 14 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro, das Kapitalanlageergebnis erhöhte sich auf 1,93 von 1,7 Milliarden Euro.

In der Schaden-Rückversicherung stieg der Nachsteuergewinn auf 858 von 348 Millionen Euro. Die Großschadensbelastung verringerte sich auf 432 nach 799 Millionen Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 90,1 von 99,9 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft in Relation. Unter einem Wert von 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Ein gemischtes Bild zeigte sich in der Leben-Rückversicherung. Dort stieg der Gewinn zwar auf 93 von 59 Millionen Euro, jedoch schlugen sich höher als erwartete coronabedingte Belastungen von 140 Millionen Euro nieder, was der hohen Sterblichkeit in Indien und Südafrika geschuldet war. Nach Corona-Belastungen von 302 Millionen im ersten Halbjahr erhöhte der Konzern nun seine Erwartungen für Covid-Schäden in der gesamten Rückversicherung um 200 Millionen auf 700 Millionen Euro, wovon 400 Millionen Euro auf das Leben-Segment entfallen werden.

Die Munich Re rechnet konzernweit im laufenden Jahr weiterhin mit einem Nettogewinn von 2,8 Milliarden Euro nach 1,2 Milliarden im von der Pandemie geprägten Vorjahr. Allerdings sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, das Ziel eines technischen Ergebnisses in der Gesundheits-Rückversicherung von 400 Millionen Euro zu verfehlen, so der Konzern. Die erwarteten Schäden aus den vom Tief "Bernd" verursachten Fluten im Juli beziffert Munich Re auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Aufgrund positiver Geschäftsmöglichkeiten wurde die Jahresprognose für die Bruttobeträge in der Rückversicherung um 1 Milliarde auf 40 Milliarden Euro, bei Ergo um 0,5 Milliarden auf 18 Milliarden Euro erhöht. Für den Konzern liegt die Erwartung nun bei 58 Milliarden Euro. Die übrigen Ziele bleiben unverändert, damit auch die Erwartung an die Schaden-Kosten-Quote von 96 Prozent.

