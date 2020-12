Munich Re will Gewinn bis 2025 merklich steigern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) will nach den herben Belastungen durch die Corona-Krise den Gewinn in den nächsten fünf Jahren wieder merklich steigern. Bis 2025 soll der Nettogewinn je Aktie im jährlichen Schnitt um mindestens fünf Prozent wachsen, teilte der Dax-Konzern (DAX 30) bei der Vorstellung seiner neuen Mittelfristziele am Dienstag in München mit. Als Basis gelte nicht der für 2020 erwartete Nettogewinn von rund 1,2 Milliarden Euro, sondern der um die Corona-Folgen normalisierte Wert.

So hatte die Munich Re für das laufende Jahr ursprünglich einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro angepeilt, dieses Ziel aber im Frühjahr wegen der absehbar hohen Versicherungsschäden gestrichen. Allein in der Rückversicherungssparte muss der Konzern in diesem Jahr coronabedingte Schäden von voraussichtlich 3,4 Milliarden Euro schultern. Vorstandschef Joachim Wenning will das Gewinnziel von 2,8 Milliarden Euro nun im kommenden Jahr erreichen - trotz weiterer Belastungen infolge der Pandemie.

Um ihre Ziele für 2025 zu erreichen, muss die Munich Re ab dem Jahr 2022 daher stärker zulegen. So soll die Rendite auf das Eigenkapital bis Mitte des Jahrzehnts auf 12 bis 14 Prozent steigen. Die Aktionäre sollen wie bisher in Form hoher Dividenden an den Gewinnen teilhaben. So soll die Dividende wie der Gewinn je Aktie im jährlichen Schnitt um mindestens fünf Prozent wachsen und auch in Jahren mit besonders hohen Schäden nicht sinken./stw/jha/

