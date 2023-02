Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 324,90 EUR. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 323,00 EUR. Mit einem Wert von 324,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.421 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 336,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,30 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 58,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite standen 15.850,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.480,00 EUR umgesetzt.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 22.02.2024.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 23,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

