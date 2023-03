Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Mittag positiv

Um 12:05 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 328,30 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 328,80 EUR. Bei 326,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117.821 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 336,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,29 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 322,10 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.222,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 14.894,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 17.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com