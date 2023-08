Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 344,60 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 344,60 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 344,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 342,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 116.456 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 350,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,68 Prozent. Bei 218,10 EUR fiel das Papier am 03.08.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,71 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 345,50 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 6,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 16.222,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.307,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,29 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

