Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag behauptet

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Mit einem Kurs von 357,90 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 357,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 358,80 EUR zu. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 357,40 EUR. Bei 358,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6.599 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 362,20 EUR markierte der Titel am 30.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 1,19 Prozent niedriger. Bei 231,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 35,43 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 356,40 EUR.

Am 10.08.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.222,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 33,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

