Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 324,90 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 324,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 326,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.985 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 336,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,30 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 205,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 58,37 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 08.11.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,39 Prozent auf 15.850,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.480,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 23,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

