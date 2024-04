Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 448,50 EUR abwärts.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 448,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 447,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 452,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88.412 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 1,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 317,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,16 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,09 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 435,44 EUR.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.717,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.222,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 39,03 EUR je Aktie aus.

