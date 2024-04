Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht am Vormittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 453,50 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 453,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 453,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 452,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.852 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 454,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,13 Prozent. Bei 317,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,09 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 435,44 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.717,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 39,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

