Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 337,90 EUR ab. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 337,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 342,70 EUR. Bisher wurden heute 106.734 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Bei 342,90 EUR markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 212,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 58,86 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 329,88 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 16.222,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.894,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 17.05.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 30,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

