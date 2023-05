Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 341,70 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 342,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 342,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 15.487 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 342,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,29 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 212,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 328,13 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.894,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 30,33 EUR je Aktie aus.

