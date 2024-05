Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 410,70 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 410,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 410,30 EUR. Bei 413,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 69.862 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 9,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 318,80 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 28,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,09 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 437,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 40,20 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

