Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verliert am Vormittag

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 02.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 221,40 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 221,40 EUR. Bei 223,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 282,25 EUR markierte der Titel am 01.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 21,56 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR ab. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 7,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,50 EUR.

Am 10.05.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.551,00 EUR umgesetzt worden.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 27,92 EUR je Aktie belaufen.

