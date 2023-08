Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 340,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 340,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 335,30 EUR ein. Bei 340,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 120.774 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 350,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 2,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 218,10 EUR. Dieser Wert wurde am 03.08.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,97 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 345,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent auf 16.222,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Am 08.08.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 32,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Juli 2023: So schätzen Experten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verdient

Munich Re-Aktie mit Aufschlag: Naturkatastrophen kosten bisher 110 Milliarden US-Dollar