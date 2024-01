Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

03.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 382,50 EUR.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 382,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 383,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 380,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.070 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2023 auf bis zu 400,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 292,40 EUR am 20.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 412,13 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 34,00 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com