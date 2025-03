Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 563,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 563,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 564,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 547,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 196.241 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (564,60 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,18 Prozent hinzugewinnen. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 401,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,73 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 22,07 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 557,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 20,65 Mrd. EUR gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 46,65 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

