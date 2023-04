Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag Verlust reich

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 321,30 EUR abwärts. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 321,20 EUR. Bei 322,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.341 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 336,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,38 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,70 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 51,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 322,22 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 16.222,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.894,00 EUR umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com