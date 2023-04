Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 319,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 317,70 EUR. Mit einem Wert von 322,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.982 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 336,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,06 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 49,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 322,22 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.894,00 EUR in den Büchern standen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 30,50 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Analysten sehen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Luft nach oben

Münchener Rück-Aktie in Grün: Munich Re will sich Milliarden-Zukäufe leisten können

"Nicht annäherend wie 2008": Munich Re-Chef Wenning erwartet keine Finanzkrise

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images