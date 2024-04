Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Mit einem Kurs von 450,70 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bewegte sich um 11:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 450,70 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 452,60 EUR zu. Bei 449,80 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 451,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.491 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (454,10 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2024. Mit einem Zuwachs von 0,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 318,80 EUR. Dieser Wert wurde am 18.05.2023 erreicht. Abschläge von 29,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,09 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 435,44 EUR aus.

Am 27.02.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.717,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 16.222,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 39,03 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Was Analysten von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erwarten

SCOR-Aktie gibt nach HSBC-Kaufempfehlung Gas - Deutsche Rückversicherer unbeeindruckt