Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Um 11:48 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 339,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 339,30 EUR. Bei 335,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.167 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 342,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 1,08 Prozent niedriger. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 59,47 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 329,88 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.222,00 EUR im Vergleich zu 14.894,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 17.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,36 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

