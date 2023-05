Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag im Plus

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 340,80 EUR zu. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 341,50 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 335,70 EUR. Zuletzt wechselten 82.059 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 342,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,61 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,70 EUR am 15.07.2022. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 60,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 329,88 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.894,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.05.2023 erfolgen. Am 08.05.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 30,36 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Experten empfehlen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im April mehrheitlich zum Kauf

Munich Re-Aktie im Plus: Munich Re verzeichnet mehr Gewinn

Munich Re-Aktie in Grün: Munich Re sieht wachsende Cybergefahr durch geopolitische Konflikte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com