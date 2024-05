Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag ins Minus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 403,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,7 Prozent auf 403,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 402,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 411,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.271 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 454,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2024 erreicht. Gewinne von 12,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2023 (318,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 20,89 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,09 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 437,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 17,19 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,20 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

