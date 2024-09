Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag behauptet

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 495,70 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 495,70 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 498,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 494,40 EUR. Bei 496,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 76.056 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.09.2023 bei 351,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 40,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,20 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 499,67 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 47,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

