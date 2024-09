Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 497,20 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 497,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 497,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 496,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.325 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 497,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 0,04 Prozent wieder erreichen. Bei 351,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,24 Prozent.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 499,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 8,45 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 17,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,28 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Am 11.11.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 47,00 EUR im Jahr 2024 aus.

