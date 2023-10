Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

03.10.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 368,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 368,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 371,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 367,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 71.139 Stück. Mit einem Kursgewinn bis auf 381,20 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Bei 236,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 35,98 Prozent sinken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 360,11 EUR. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen. Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 32,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition eingebracht

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com