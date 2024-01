Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagmittag im Aufwind

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 381,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 381,90 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 383,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 381,30 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.218 Stück gehandelt.

Am 13.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 400,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,84 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,44 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 412,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 34,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels leichter

XETRA-Handel DAX schlussendlich in Rot