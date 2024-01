Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 382,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 382,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 382,10 EUR an. Bei 381,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.114 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 400,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. 4,82 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 412,13 EUR.

Am 08.11.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 34,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

