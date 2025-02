Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Dienstagmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 517,40 EUR ab.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 517,40 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 515,20 EUR. Bei 518,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 44.923 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 533,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,13 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.02.2024 (390,30 EUR). Mit Abgaben von 24,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 533,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 26.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 42,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

