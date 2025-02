So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Nachmittag fester

04.02.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 520,00 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 520,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 521,00 EUR. Bei 518,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 81.104 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Bei 533,60 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 390,30 EUR ab. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 33,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,54 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 533,13 EUR an. Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 11,05 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,41 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

