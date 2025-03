Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Dienstagvormittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 556,80 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 556,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 555,00 EUR. Mit einem Wert von 556,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 9.011 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 564,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 401,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 27,86 Prozent Luft nach unten.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 22,07 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 557,50 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 13.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 46,65 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit Kursplus

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen