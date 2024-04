Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 442,80 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 442,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 442,80 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 444,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.408 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 454,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 2,49 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 318,80 EUR ab. Mit Abgaben von 28,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 435,44 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,61 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 16.717,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,05 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 39,03 EUR je Aktie.

