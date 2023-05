Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 334,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 334,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 340,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 155.125 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 212,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,26 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 329,88 EUR an.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,92 Prozent auf 16.222,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.894,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.05.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,36 EUR je Aktie.

