Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 342,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 342,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 343,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 340,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 342,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 35.605 Stück.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 346,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 1,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 212,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 37,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 333,78 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.307,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 10.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 30,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

