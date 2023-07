Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 338,70 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 338,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 337,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 342,40 EUR. Zuletzt wechselten 98.918 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 346,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 212,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,20 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 333,78 EUR an.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 6,20 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 11.307,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 30,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

