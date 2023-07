Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 342,60 EUR zu.

Um 09:04 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 342,60 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 343,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 342,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.395 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 346,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 1,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 37,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 333,78 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 6,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 30,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

