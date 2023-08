Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag freundlich

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 340,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 340,30 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 342,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 339,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.699 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 350,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,97 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 221,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,79 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 345,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 16.222,00 EUR gegenüber 11.307,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Juli 2023: So schätzen Experten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verdient

Munich Re-Aktie mit Aufschlag: Naturkatastrophen kosten bisher 110 Milliarden US-Dollar