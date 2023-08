Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 338,00 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 338,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 339,10 EUR an. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 337,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 339,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.329 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 3,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 221,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 345,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 6,20 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 32,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

