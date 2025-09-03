DAX23.773 +0,8%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.450 +0,4%Nas21.577 +0,4%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,03 -0,5%Gold3.543 -0,5%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag gesucht

04.09.25 16:10 Uhr

04.09.25 16:10 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 541,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 541,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 541,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 531,40 EUR. Zuletzt wechselten 72.864 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 615,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 457,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 576,50 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Am 12.11.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 47,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

