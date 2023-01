Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 319,10 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 317,30 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 320,30 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 154.974 Aktien.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 322,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 0,96 Prozent niedriger. Bei 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 55,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 304,91 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 15.850,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15.480,00 EUR umsetzen können.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 23,40 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

So schätzen Analysten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein

Munich Re-Tochter Ergo setzt 2023 nicht nur auf höhere Preise gegen Inflation - Munich Re-Aktie in Rot

Munich Re-Aktie dennoch etwas tiefer: DZ Bank nimmt Munich Re in die "Equity Ideas"-Auswahlliste auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com