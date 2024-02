Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tritt am Nachmittag auf der Stelle

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren verdient

RWE will an Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke teilnehmen. Umsatz und Gewinn bei Estée Lauder über den Erwartungen - Gewinnprognose gesenkt. SFC Energy übertrifft Jahresziele dank starkem Schlussquartal. Gaza-Krieg bremst Wachstum bei McDonald's. Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten.