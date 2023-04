Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 322,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 322,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.102 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 336,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 212,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 51,76 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 322,22 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.222,00 EUR umgesetzt, gegenüber 14.894,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 17.05.2023 gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Verband: Inflation belastet Lebensversicherungsgeschäft

Analysten sehen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Luft nach oben

Münchener Rück-Aktie in Grün: Munich Re will sich Milliarden-Zukäufe leisten können

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com