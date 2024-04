Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 426,50 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 426,50 EUR. Bei 425,20 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 434,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 100.668 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 6,47 Prozent zulegen. Am 18.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 318,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 33,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 435,44 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.717,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Am 08.05.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 39,03 EUR je Aktie belaufen.

