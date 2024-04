Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 432,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 432,80 EUR nach. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 432,30 EUR. Bei 434,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14.835 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 454,10 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.05.2023 Kursverluste bis auf 318,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,34 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,09 EUR aus. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 435,44 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 16.717,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,05 Prozent gesteigert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 39,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

