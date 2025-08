Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Mit einem Kurs von 576,80 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 576,80 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 578,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 575,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 577,80 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 19.615 Aktien.

Am 24.04.2025 markierte das Papier bei 615,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,76 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (421,70 EUR). Mit Abgaben von 26,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 580,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 20,65 Mrd. EUR, gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.08.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 46,96 EUR je Aktie belaufen.

